"Jätan endale õiguse seda teemat enam mitte kommenteerida ja liigun eluga edasi. Tänud kõige eest," ütles Saarte Häälele Aarne Põlluäär.

Saarte Hääl kirjutas 12. märtsil, et Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Rasmus Tüüts ostis valla raha eest valla üritusteks sadade eurode eest alkoholi, mis kanti kuludesse salvrättidena.

Seetõttu algatas vallavanem Mikk Tuisk Põlluääre suhtes distsiplinaarmenetluse, kuna kulude tegemise õigsuse ja eelarve täitmise eest vastutab osakonnajuhataja.

Saarte Hääleni jõudis info lahkhelidest vallavalitsuse osakonnas aasta alguses. Räägiti, et Rasmus Tüüts on lähedane Keskerakonnaga ning sügiseste valimiste valguses on see osakonna siseelu pingeliseks muutnud.

Aasta lõpus alustas Põlluäär osakonnas kontrollimist. Ta olevat nimelt teada saanud, et Tüüts ostnud valla raha eest alkoholi ja lasknud selle arvetele salvrättidena kirja panna.

Osakonnajuhataja Põlluäär kirjutas seletuskirjas sisekontrolör Ülle Tänavale: "Tüüts on selgelt omavolitsenud valla vahendite kasutamisel isikliku huvi eesmärgil, ta ei ole täitnud oma töökohustusi tööandja ees lojaalselt ning on jätnud tööandjat informeerimata asjaoludest, millised oleksid pidanud saama otsese tööandja nõusoleku või keeldumise. Eelarveliste vahendite kasutamise kohta on tööandjal ilmselge õigustatud huvi. Leian, et töötaja on läbi tegevuse (juhul kui see pälvib avalikku huvi) loonud pinnase tööandja maine kahjustamiseks ja põhjustanud usaldusmatuse tööandja suhtes."

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul teeb vallavalitsus sisekontrolöri poolt läbi viidud auditi tulemustest lähtudes töökorralduses muudatusi, et edaspidi selliseid eksimusi vältida ja tagada eelarvedistsipliinist kinnipidamine.

„Parandame sisekontrollimeetmeid ning tõhustame osakondade ja rahandusteenistuse koostööd,“ ütles Tuisk.

Põlluääre suhtes algatatud distsiplinaarmenetlus lõpetatakse. Vallasekretär Liis Juuliku sõnul on menetluse tähtaeg 5. aprill, aga kuna ametnik lahkub enne seda ametist, ei ole võimalik tema suhtes käimasolevat distsiplinaarmenetlust lõpuni viia.

„Distsiplinaarmenetlus saab lõppeda otsusega ametnikku mitte karistada või distsiplinaarkaristuse määramisega, mille liikideks on noomitus, põhipalga vähendamine ja teenistusest vabastamine,“ selgitas Juulik.

Vallasekretär lisas, et teenistusest lahkunud ametniku puhul ei ole võimalik otsust teha või distsiplinaarkaristust kohaldada, mistõttu menetlus lõpetatakse.

Põlluääre viimane tööpäev vallavalitsuses on 31. märts.