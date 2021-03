JUHTKIRI ⟩ Särjelaulupeol tuleb hoida distantsi

Õngemehi Nasva jõe kallastel on sadu. Aina rohkem on kuulda vene keelt, sest kes suudaks Nasva särje kutsele vastu panna. Kuid keerulised ajad seavad omad reeglid ning selline rahvakogunemine tekitab küsimusi. Kas on ikka mõistlik praegusel ajal nõndaviisi koguneda? Kas äkki on oodata Nasva või Särjejõe-nimelist koroonakollet?