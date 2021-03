Läinud aasta kevadel kirjutasid väga paljud inimesed end Saare maakonda sisse, et saada luba saartele tulla. Eriolukorra lõppedes kirjutati ennast taas välja, kuid rändestatistika näitab, et väga paljud jäid ikkagi paika või tulid aasta jooksul saartele elama. Üldine liikumine oli suur, märgib Piret Pihel, kes on hariduselt demograaf. Aasta jooksul liikus Saare maakonnas 1567 inimest.