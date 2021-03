MAAILM ⟩ Kas kevadel on nakatumise risk suurem?

Nohu, kipitav kurk ning punased ja paistes silmad – need on peamised allergiasümptomid kevadisel ajal, mil loodus õide puhkeb. Nüüd on aga selgunud, et ebameeldiv enesetunne, mida paljud inimesed kevaditi kogevad, pole ainus häda. Müncheni tehnoloogiaülikooli teadlaste hiljutine uurimistöö näitab, et kevadisel ajal suureneb risk nakatuda koroonaviirusega. Ja see ei puuduta vaid inimesi, kes on allergilised õietolmu suhtes.