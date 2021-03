RAHULOLEMATUD: Prantsusmaad on viimasel ajal tabanud skandaalid, mille keskmes on kõrgetel ametikohtadel olevad isikud, kes on olnud seotud laste seksuaalse ärakasutamisega. Pilt on tehtud veebruaris feministide meeleavaldusel Pariisis, kus nõuti karistusseadustiku vastavate paragrahvide karmistamist. FOTO: Thelocal.fr