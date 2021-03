Nüüd, kui Tallinnast on saanud ka koroonapealinn ja sealsed meedikud ennastsalgavalt viirusega võitlevad, on saarlaste kord raske töö tegijaile toetust üles näidata. Saaremaa vallavalitsuse töötajate ja Saarte koostöökogu ideest sündinud üleskutsest annetada meedikutele kinkimiseks taimeteed haarasid kinni sajad inimesed Saare- ja Muhumaal. See näitab, et inimesed mõistavad, kui tähtis on nende töö, kes koroona vastu võitlevad ja haigestunuid aidata püüavad.