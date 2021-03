TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas suvi jääb tõesti vahele?

Arvo: Ma ei oska selle kohta midagi kosta. See olukord võib veel muutuda ja suvi on alles ees. Piirama muidugi peab, muidu viiruse levikut pidama ei saa. Siiani on ju aeg näidanud, et ilma piiranguteta ei tule asjast üldse midagi välja. Muidugi tuleb nende täitmist ka kontrollida, muidu inimesed lähevad mugavaks Minul endal pole piirangute tõttu tegemata jäänud midagi – mis pensionäril ikka teha on.

Viive: Ma arvan, et nagu peaminister ütles, nii ongi. Inimesed ei saa ju aru, et tuleb piirangutest kinni pidada. Mina olen selle poolt, et piirangud peavad olema – nii kaua, kuni saame sellest needusest lahti.

Mind ennast on piirangud mõjutanud nii palju, et poes käin harvem. Ega ma ennegi suur poodleja polnud. Ostame kogu nädala portsu korraga ja läbimõeldult. Oleme sellest isegi üle nädala hakkama saanud. Muus osas need piirangud midagi muutnud ei ole. Elan eramajas, saan õues käia. Käime ka metsas puid tegemas. Täna lähme vaktsiinisüsti saama. Vaktsineerida tasub kindlasti.

Lilja: Eks suured mehed valitsuses teavad, mis nad otsustavad. Pigem olgu neid piiranguid rohkem, peaasi, et viirus taanduma hakkaks. Mu õde suri koroonasse ja praegu lähengi teda ära saatma. Ma ise põdesin möödunud aastal koroona läbi. Ise seda ei teadnudki, aga vereproov näitas.

Asti: Ilma piiranguteta ei saa, see viirus ei kao muidu kuhugi. Mina olen nii vana inimene, et mul on piirangutest ükskõik – mul pole ju vaja kooli ega tööle minna. Käin korra kaupluses, toon oma toidu ära ja vaatan jälle kodus televiisorit.

Käin kaupluses sellisel ajal, kui seal vähe rahvast liigub, tuleval nädalal lähen jälle. Kui midagi vaja, aitavad ka lapsed. Kui koroona alles hakkas ja asi meil väga hull oli, suhtlesime ainult läbi akna.

Lähedastel on praegu küll raske – lapsed käivad ju koolis ja lasteaias. Meil on tubli tüdruk, õpib II klassis, teine laps käib alles lasteaias, ema teeb tööd kodust. Minu juurde nad ei tohi ju tulla, et äkki toovad haigust. Kui mulle helistati, et saaks vaktsineerida, olin kohe nõus.

Ühe Moderna süsti olen saanud, teise saan 5. aprillil. Kui kuuled, kui palju on neid, kes vaktsiinist keelduvad – see on rumal. Noored inimesed ütlevad, et nad ei taha, nad ootavad veel. Mida sa ootad? Kas parem on siis haigeks jääda?

Marika: Kui aina kõlavad ähvardused laadis “kui te maski ei kanna, paneme Eesti lukku”, ei saa seda enam tõsiselt võtta. Kui viirusest jagusaamiseks on tarvis mingi otsus teha, riik kinni panna või sõjavägi tänavale tuua – kui on vaja, tehtagu see siis ära, miks inimesi aina ähvardada ja hirmutada! Valitsus, meil on olemas teadusnõukoda – usaldage neid inimesi ja tehke need vajalikud otsused ära.

Kuna töötan koolis, on piirangud mind mõjutanud tööalaselt, aga oma igapäevaelu elan ikka edasi nagu enne, rõõmsalt ja rahumeelselt.

Jüri: Koroona on nakkushaigus – see selge, et kui piiranguid lõdvemaks lasta, kipub viirus tagasi tulema. See on ju näha, et nii juhtub. Möödunud aasta pandi Saaremaa lukku ja viirus kadus. Nüüd, kui teine laine pihta hakkas, oli Saaremaa nakatumisnäitaja algul väga väike, aga mandril suur. Ei mingit sulgemist! Nii kaua nad siin pendeldasid, kuni ka Saaremaa nakatumisnäitaja kõrgele tõusis.