Saarlasele omasel moel vürtsitavad haigla ees juhuslikult kohtunud tuttavad päeva vähese musta huumoriga, küsides: “Noh, seisad ikka veel?” Mõned inimesed räägivad ajakirjaniku küsimuse peale, et koroonaga on pihta saanud nii nende naabrid kui ka tuttavad ning pereliikmed on viimastel kuudel püsinud aia taga. Suheldud on kas distantsilt või virtuaalvõimalusi kasutades. Nii mõnigi ütleb, et ise pole ta ei eelmise ega selle aasta sees kordagi haige olnud, kuid lisab, et kaval viirus võib kuuldavasti mööduda ka tõve sümptomiteta. Hirmu vaktsineerimise ees ei tundu kohaletulnuil eriti olevat. “Ennegi süsti saadud!” kostavad karused saare mehed madalal häälel meditsiinilise maski tagant.