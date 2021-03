MV Ever Given Kuressaare jahisadamas FOTO: Saarte Hääl

400 meetri pikkune kaubalaev MV Ever Given jäi eelmise nädala teisipäeval Suessi kanalisse diagonaalselt kinni ja peatas kogu sealse laevaliikluse. Täna hommikul on tulnud teated, et laeva ahter on madalikult vabastatud.