RÄNDUR INTAN ⟩ Aitäh sooja vastuvõtu eest, Ratla inimesed!

Umbes kella 14 paiku helistas mulle keegi tundmatu, kes küsis ilma pikema sissejuhatuseta, mis kell ma Ratlasse jõuan. Meeldiva vestluse käigus selgus, et tegemist oli kohaliku Ratla neiu Roosiga, kes oli kuulnud minu matkast ja öömajast Ratlas ning soovis mulle kangesti isetehtud pirukaid tuua. Pirukad maitsevad hästi, seega ei saanud ma kuidagi keelduda. Olin paar tundi pärast seda mind ees oodanud armsas talumajas kohal ning mõni hetk hiljem ilmus ka Roosi, kaasas suur kausitäis kahte sorti pirukaid. Majas oli mulle muu hulgas jäetud ka pakk piima. Kuna olin hirmus näljane, siis panin kõik need umbes 12–15 pirukat nahka ja liiter piima sinna otsa – no küll oli hea õhtuoode!