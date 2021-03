Koroonapositiivseid leitakse Saaremaal üha vähem

“Mida vähem testime ja mida rohkem on üldist nakatumist, seda suurem protsent tuleb,” märkis Mari-Anne Härma. “Kui hakkame nägema positiivsete testide osakaalu langust samamoodi nakatumise numbrite languses, siis on meil lõplik kinnitus, et üle-eestiline ulatulik levik hakkab koomale tõmbuma ja me räägime edasi piiritletud levikust.” Saare maakonnas lisandus laupäeval 14, pühapäeval ja eile neli koroonapositiivset. 14 päeva nakatumiskordaja oli eile Saaremaal 949, Eestis keskmiselt 1364. Kuressaare haiglas viibis eilehommikuse seisuga ravil üheksa inimest.