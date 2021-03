Riigikontrolör Janar Holm. FOTO: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Mida ja kui palju on täpselt ümber töödeldud, ei saa enam kunagi teada. Mida on täpselt ladestatud või põletatud, ei saa enam kunagi teada, vähemalt mitte mõistlike kuludega.

Jäätmemajandus ei pea olema arusaamatu ja müstiline. Saab lihtsamalt. Selgete reeglite kehtestamise ja mis kõige olulisem – reeglite jõustamisega. Jäätmevaldkonnas tähendab reeglite jõustamine eelkõige sisulisemat järelevalvet toimuva üle. Jäätmed on suur äri, ühelt poolt erinevate toetusskeemidega, teisalt kohustusega maksta saastetasusid. Küsimus ei ole ainult rahas, vaid selles, et reeglite mittetäitjad suudavad oma tegevust korraldada odavamalt ning õiguskuulekad käitlejad ei ole selles olukorras konkurentsivõimelised. Paraku lahkub viimastega koos lootus, et väheneb jäätmetest tulenev keskkonnarisk, ja lootus, et jäätmeid võetakse ringlusesse maksimaalsel tasemel. Järelevalvega saab ära hoida, et jäätmeäri ei muutuks räpaseks äriks.

Puuduv järelevalve

Järelevalve puudumise tagajärjed karjuvad ehedalt silma ka tulemustest. Aastast 2014 seati jäätmekäitluseks ambitsioonikad eesmärgid. Kinnitati riigi jäätmekava, mis määras aastani 2020 pikaajalised jäätmekäitluse eesmärgid, tegevused ja ressursid. Paraku me paljusid seatud eesmärke ei saavutanud ning isegi liikumise suund oli vastupidine. Seda näiteks olmejäätmete prügilatesse ladestamise puhul.

Kõige vähem soovitud käitlusviis – prügilatesse ladestamine – on olmejäätmete puhul võrreldes 2014. aastaga kasvanud ligi kolm korda! Kui 2014. aastal ladestati prügilatesse 6,5% olmejäätmetest, siis 2019. aastal ladestati sinna juba 17,3%!

Regulatsioonide puudust meil pole. Jäätmeseaduses on juba 2007. aastast kirjas, et prügilatesse ei ole lubatud vastu võtta ega ladestada sortimata olmejäätmeid, sh segaolmejäätmeid. Auditi käigus selgus aga, et prügilate jäätmearuanded näitavad segaolmejäätmete ladestamist. Ilmnes, et keskkonnainspektsioon ei olnud kolme aasta jooksul kordagi kontrollinud biolagunevate jäätmete sisaldust ladestatavate jäätmete hulgas.

“Hõre järelevalve loob lihtsa võimaluse jäätmetega skeemitamiseks ja taaskasutuse nime all jäätmete ladestamiseks.”

Jäätmete ladestamisele kehtib saastetasu, mida prügilad ei pea maksma, kui nad taaskasutavad jäätmeid mitmesuguste prügila pidamiseks vajalike objektide ehitamiseks (nt prügila nõlvad, vahekihid, prügila teed ja platsid) või siis jäätmekütuse tootmiseks. Ehitamiseks peab prügila saama nõusoleku keskkonnaametilt. Prügilaid puudutavas aruandes leidsime, et keskkonnaameti kontrollitegevus ei hoia prügilates ära võimalikke jäätmete taaskasutuse kuritarvitusi ega vähenda pettuste riski. On märkimisväärne oht, et hõre järelevalve loob lihtsa võimaluse jäätmetega skeemitamiseks ja taaskasutuse nime all jäätmete ladestamiseks, mille eest jäetakse maksmata saastetasu.

Veame aga juurde!

Ehkki Eesti segaolmeprügi virnad on aastatega üha kõrgemaks kerkinud, lubab keskkonnaamet seda veel välisriikidest sisse vedada – Eesti impordib põletamiseks segaolmejäätmeid Soomest, Iirimaalt ja Suurbritanniast.