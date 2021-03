Viimased, ligi tosin aastat, on ta töötanud välisfirmades. 2013. aastal läks ta tööle Norra laevatehasesse Bergenis. Firma ehitab naftaplatvormide jaoks teeninduslaevu.

Viimastel aastatel on ta spetsialiseerunud suurte merealuste elektrisüsteemide uuendamisele ja väljaehitamisele. Tööreisidel on ta saanud tundma õppida erinevaid maid ja inimesi.

Saare Paadis ja Baltic Workboats`is on ta võõrustanud ka Eesti vabariigi presidente Lennart Meri, Arnold Rüütlit ja Toomas-Hendrik Ilvest. 2007. aastal kutsus president Ilves Pärna talu peremehe ja -naise Peeter ja Külli Laumi vabariigi aastapäeval pidulikule vastuvõtule.

Peetril ja lasteaednikust Küllil on kolm tütart ja kaheksa laspselast. Pärna talunikud on ka hobusekasvatajad. Nende tütred ja lapselapsed on maaelust vaimustatud. 19 korda Tartu maratoni läbinud Peeter käis möödunud talvel lastelastega suusatamas koduradadel.