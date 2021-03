"Pretsedent on loodud. Kohus nägi neid asjaolusid samamoodi nagu prokuratuur," ütles kohtus prokurör Rainer Amur.

Purjuspäi autoga kihutanud Andres Reinarti pärast ema, õe ja tillukese õetütre kaotanud ja ise raskelt viga saanud Merli Männasalu leidis eelmise aasta maikuus Saarte Häälega rääkides, et roolijoodikule esitatud mõrvasüüdistus on õigustatud.

"Olin prokuröriga nõus, et see on õige. Me kõik olime nõus," rääkis Merli Männasalu.

§ 114. Mõrv (1) Tapmise eest, kui see on toime pandud: 2) üldohtlikul viisil; 3) kahe või enama inimese suhtes;

Merli sõitis koos õe, ema ja õelapsega 11. jaanuaril Volvo Kuressaare–Kuivastu maanteel ja valmistusid keerama peateelt Kaali suunas. Kell oli 14.47, kui oma Audiga möödasõitu alustanud Reinart neile sisse kihutas. Merli ema Eve, õde Kati ja õe pisitütar Elli hukkusid kohapeal.

Vaid mõni minut varem mõõtsid politseinikud Koit Pruunlep ja Indrek Nuut ligi 10 km enne avariipaika mööda kihutanud auto kiiruseks 138 km/h.

Politseipatrullide eest purjuspäi minema kihutamine kiirusel kuni 200 km/h oli Reinarti muster. Mees oli selle eest kohtusse sattunud kaks korda, 2012. ja 2017. aastal.

2020. aasta alguses alustati kriminaalasi paragrahvi järgi, mis käsitleb liiklusnõuete rikkumist, kui see on toime pandud joobeseisundis ning kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Prokurör Rainer Amur leidis tõendeid kaaludes, et 11. jaanuari traagilise sündmuseni viinud otsuste jada väärib karistusseadustiku üht tõsisematest kuriteokoosseisudest.

Prokurör Rainer Amur kuulab Andres Reinarti kohtuotsuse ettelugemist. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Mais 2020 teataski prokuratuur, et Reinart läheb kohtu mõrvasüüdistusega.

"Paljud mõtlevad, et mida tähendab mõrv. Et see tähendab ettekavatsetud tapmist. Inimene kodus mõtleb, punub skeemi, läheb ja viib ellu. See on üldine arusaam mõrvast, mis tuleneb tavaliselt filmidest. Andres Reinart ei läinud ju autosse istudes kedagi tapma. See on see, kuidas inimesed mõtlevad. Aga õigus kui selline, mis sünnib siinsamas kohtusaalis, muutub ajas. Tegelik elu kohtusaalis, juuramaailmas on palju detailsem kui see, mis on üldine tavaarusaam," põhjendas Rainer Amur oktoobris, miks ta otsustas Andres Reinartit süüdistada mõrvas.

Rainer Amur meenutas, et enne Saaremaale tööle tulekut töötas ta aastaid Tallinnas liiklusprokurörina ja liiklussüüteod paragrahvi 422 järgi olid talle vägagi tuttavad: "Olen selle järgi korduvalt ja korduvalt süüdistusi esitanud."

Ka ühe 2015. aasta maikuise juhtumi puhul ei mõelnud ta midagi muud, kui et süüdistus tuleb esitada 422 järgi. Alkoholijoobes meesterahvas kihutas Tallinna–Narva maanteel Audiga ligi 200 km/tunnis tagant sisse Opelile. Hukkus kuuvanune beebi.

"Käitusin ka siis samamoodi nagu varem, esitasin süüdistuse karistusseadustiku paragrahvi 422 järgi. Meesterahvas mõisteti selle järgi süüdi."

Kui otsus oli jõustunud, pöördus Amuri poole üks kohtunik ja ütles: "Liiklusprokurör, te võiksite mõelda laiemalt. Võiksite kaaluda teatud tingimuste esinemisel esitada süüdistus isikuvastases kuriteos." "Sain õppetunni ja panin endale kõrva taha. See jäi mulle meelde," ütles Amur.

Prokurör Amuri sõnul teadis Reinart, et oli raskes joobeseisundis, sõitis teadlikult ja tahtlikult oluliselt kiiremini lubatud piirkiirusest ning liikus tahtlikult vastassuunavööndisse kohas, kus möödasõit on keelatud. “Ta pidi teadma, et ohutu möödumine ei sõltu temast, vaid juhusest, kuid ei hoolinud sellest,” selgitas prokurör Amur. "Selline käitumine ohustab kõige tõsisemal viisil kaasliiklejaid ja on üldohtlik."