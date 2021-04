MUHU UUDISSED ⟩ Ikka terit teitele!

Mineva nädali lõppus olli palmipuudepüha ja sie näitas äe, et kevad oo käe. Rahvas paljast ruabitses õuete pial ja mõni sai juba labida kua muase. Muhulaste esimene kevadekuulutaja olli juba mineva nädali nii raksis-viisis sial Liiva poe otsas taemeaidas, suu muikus pias, ja paljast õikas rahvast, et suab väetist ja mulda ja siemnid ja sibulaid. Neh, ma riagi Uieaa Kaiest, kis sial siemneputkas ja taimelatsis kamandab. Nüid tasub puo-dis köies vuadata kua, et ons Kaie aidas või vähemaste ta autu sial aiakaupade latsi värava kõrvas ja ons värav lahti. Siis aga õika ja Kaie tuleb ja pakub soole ühte koma teist. Änamaste vist teisibe, neljabe ja riede kellu kümnest.