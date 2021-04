“Tänaseks on pilootprojekt jõudnud niikaugele, et aprillist alustame Saaremaa eCoopi tellimuste vedu drooniga toidukappidesse Vilsandil, Abrukal, Vahasel, Kõinastul, Loona-, Pihla- ja Viirelaiul,” ütles Saaremaa tarbijate ühistu esimees Kalle Koov .

Kuna saarlased on eCoopi hästi vastu võtnud, tehakse juba ka kiireid arendustöid. Selgub, et ettevõtte ostuosakond tegeleb praegu kelgukoerte kutsikate otsimisega, et korraldada toidukauba kojukanne talvisel ajal üle maakonna süsinikneutraalselt.