Bussijaama KaSa pakub kapsaid sardelliga

Juhatuse liige Kaie meenutab ajurünnakuid, kus üks töötaja ütles, et miks mõelda eilsest päevast, kui võib minna ju veel kaugemale ehk nõukaaega.

Lihtne öelda, aga mitte ellu viia

Selgus, et automaate, mis oleksid võimelised korraga vorsti ja kapsast serveerima, Eestis keegi ei vahendagi. Lõpuks leiti Šveitsist Baseli lähedalt tehas, mis tarnib Saksamaa turule Bratwursti serveerivaid automaate.

Näiteks mahuti, mis vorste soojas hoiab, on asendatud perkolaatoritega (suured termosed) ning kapsa haarats alt avaneva kulbiga, mis ongi Saaremaal leiutatud. "Ma ei usu, et kusagil maailmas veel sellist imeasja on," ütleb Kaie.