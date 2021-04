Homme on 1. ülestõusmispüha. Mõne jaoks on see kiriklik püha, tähistamaks Jeesuse surnuist tõusmist. Teiste jaoks päev, mil kombeks kanamune kirevaks värvida ja lihavõttetoitudega maiustada. Kellegi arvates aga pühapäev nagu iga teinegi. Aeg töönädalast hinge tõmmata ja ilusa ilmaga õue minna. Kas siis kalale, lihtsalt jalutama või koduõue korrastama. Kevad ju käes.