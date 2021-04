Aktsiaseltsi Hoolekandeteenused kõneisikud on aastaid raiunud kui rauda, et Sõmera Kodu likvideerimise eesmärk on pakkuda erihoolekande klientidele inimväärsemaid elamistingimusi. Suurte, sageli kombinaatidega võrreldud hooldekodude sulgemiseks ja väiksemate üksuste ehitamiseks on AS Hoolekandeteenused saanud Euroopa Regionaalarengu Fondist mitukümmend miljonit eurot.