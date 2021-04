Kuna aprill on südametervise kuu, on seekordse kampaania “Viimne hoovilaps” keskmes just liikumine ja tegevused värskes õhus. Kampaania sihtrühmad on 7–16-aastased lapsed ja noored ning lapsevanemad ja vanavanemad, õpetajad ja teised noortega töötavad spetsialistid.