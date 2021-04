Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada teenust vajaval isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks.

Seega kalapüügikohta minek sotsiaaltranspordi esmaste eesmärkide hulka otseselt ei kuulu. Samas ei tähenda see, et inimene ei või pöörduda selle teemaga valla poole. Sotsiaaltranspordi vajadust hinnatakse alati juhtumipõhiselt, sest abi andmine sõltub inimese toimetulekuvõimest, soovidest ja motivatsioonist. Sealjuures on oluline tagada konkreetses olukorras parim abi, mis võib olla lisaks või ka hoopis mõni muu teenuse pakkumine või toetus. Näiteks isikliku abistaja teenus või tugiisikuteenus.