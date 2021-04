JUHTKIRI ⟩ Loomabeebide aeg

Igal aastal tuuakse loomapäästjate hoole alla linnu- ja loomapoegi, kes on ühel või teisel põhjusel inimese kätte sattunud. Kuidas neid väetikesi aidata? Eksib see, kes arvab, et pisikest abivajajat turgutada ja suureks kasvatada pole miski eriline kunst. Millist ja millises koguses toitu ning missuguseid elamistingimusi karvane või suline beebi vajab – seda endale selgeks teha ja kõiki soovitusi punktipealt järgida on väga keeruline. Samuti tuleb arvestada sellega, et oma vanemate hooleta jäänud ja võõrasse keskkonda sattunud loomake on tõenäoliselt suures stressis. See aga võib väetikesele saatuslikuks saada.