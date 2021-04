JUUBILAR ⟩ Maie Meius soovitab kõigil loodust nautida

“Inimesed käivadki praegu päris palju väljas, ausalt öeldes, pole ma kusagil üksinda olnud,” tõdeb bioloogi haridusega Maie, kelle sõnul kohtab ta pea igal jalutuskäigul või metsaretkel endasuguseid loodusesõpru. “See on vana soovitus: enne Pariisi käi ära Nuustakul. Avasta iseenda lähedalt. Põnevaid kohti on tõesti palju. Sõida ainult peateelt kõrvale ja sa leiad.”

Leisi keskkooli ja Tartu ülikooli vilistlane Maie nendib, et pole saanud oma diplomijärgset potentsiaali eriti kasutada. Kooli õpetajaks ei soovinud ta minna ja muid võimalusi eriti ei tekkinud. “Aga elu ongi selline. Mitmekesine. Kui oma kursusekaaslasigi vaadata, siis keegi on ikka veel laborant, keegi aga doktorikraadini jõudnud,” sõnab ta.

Kuigi koolmeistriametit pole Maie tahtnud pidada, on ta noorte uurimistöid juhendades, lastelaagreid ja loodusharidusprojekte korraldades siiski pedagoogilist tööd teinud. “See on mulle sobinud ja sellega olen pikalt seotud olnud,” nendib ta.

Viimased kümme aastat on Maie vedanud Saaremaal väärikate ülikooli, mille loengutest on nüüd plaanis välja anda suisa kogumik. Lisaks kohalikes ajalehtedes ilmunud artiklitele sisaldab 400-leheküljeline raamat ka fotosid ja muud teemakohast materjali.

“2010 tuli minu juurde üks mees, kelle sõnul öeldi Hommikutelevisioonis, et Pärnus on väärikate ülikool ja Kuressaarde tuleb ka. Ta lisas, et tema naine on doktorantuuris ja tema tahab ka sinna väärikate ülikooli minna,” meenutab Maie kohalike seenioride hulgas kiiresti ülimalt populaarseks saanud projekti algusaegu.

Ta võttis ühendust Pärnus projekti vedanud Mari Suurväliga ja mõistis, et see on täpselt Ülikoolide Keskuse teema – tuua Saaremaale natukene ülikooli hingust ja tarkust. “Tuleb tunnistada, et me võiksime kõik väheke targemad olla,” sõnab Maie ja meenutab üht Tartu ülikooli rektori Jüri Kärneri juubelisünnipäeva, kus too sõnas: enne meid on ka tarku inimesi olnud. “See oli nii ilus ütlemine,” lausub Maie.