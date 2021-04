MUHU UUDISSED ⟩ Kas sa suad marss ratta selga!

Et oo südamekuu, siis naad pannid nuored ratastega rinki aama. Ja mitte niisammati. Köimas oo rinkukupatamine, nime all “Tunne oma kodusaart”. Vanuserühmasid olle kaks tükki: ühtes oo nuored, nie oo 7–26 vuastased ja teises oo ingelt nuored, nie oo kõik kis passi järgi oo vanamad, aga tundvad, et nõuke väljakutse oo nendele just paras kenal kevadisel aal järgi katseta.