KOOL TÄIS KUNSTI: SÜG-i huvijuht ja idee algataja Arti Allmägi ütles, et see, kui palju pilte kooli seintele ilmub, sõltub juba õpilaste huvist ja õpetajate pakkumisest. Seega pole välistatud, et vägevaid kunstitöid tuleb seintele veelgi juurde. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl