Me ajame juttu Kareda mõisatiigi ääres hubases saunamajas. Palmi kodukoht, praeguse nimega Laasu talu asubki kunagise mõisa maadel, kuhu omal ajal rajati asundustalud. Mõisakompleksist on naaberpere maadel säilinud kelder ja aidahoone ning hulk kiviaedu.

Kirgliku koduloohuvilise ja suguvõsauurijana teab Palmi arvukalt lugusid kohalikust pärimusest, mille killukesi ta elavalt jutu sisse põimib. Ülestähendusi on kogunenud omajagu, aga kui küsida, kas need võiks ka mingiks toekamaks teoseks või kogumikuks saada, hakkab ta naerma ja ütleb, et tema sõnu seada ei oska. Ometi on ta ise terve elu kirjasõna sees elanud ja töötanud ning seda teistele jaganud.