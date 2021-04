Kuressaare haiglas on ravil veel vaid neli koroonapatsienti

Reedel, 9. aprillil oli maakonnas uusi nakatunuid 6 (teste kokku 74), kellest 5 viibivad Saaremaal. Eestis oli 10. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 639. Viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 828 ja Saare maakonnas 357.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 9387 inimesele, kellest 3001 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 72% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 70,7% ja 60–69 aastaste seas 57%.