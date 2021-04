Anti Toplaan on saarlasi teeninud juba mitukümmend aastat. "Mind peetakse kolleegide hulgas saarlaseks. Kui me Tallinnas või mujal kohtume, siis öeldakse, et näe, saarlane saabus," räägib Toplaan. Saaremaale, Praakli külla on ta oma perele rajanud ilusa kodu.

Soonda küla elanik Inna Sooäär on aga aastaid talviti elanud tütre juures Kanadas. "Torontos elavad eestlased austavad esiisade kombeid. Nad on mind alati sõbralikult vastu võtnud. Me tunneme endid seal kõik ühise perena," meenutab muhulane, Soonda küla Nuudi Inna Kanadas käimisi.

Ruhve küla mees Anto Sepp, kes on ilmselt Eestimaal suurima autogrammikogu omanik, on tänavu juba esimese kalaretke kodurannas teinud. Saagi üle mees ei kurda. Aastakümneid kestnud hobiga tegeleb ta siiani. "Keskelt läbi saan iga päev ühe autogrammi juurde," annab ta teada.

Salmele suurima kanafarmi rajanud Tanel Tang Koimla külast tunneb heameelt, et on maaelu edendamisele oma panuse andnud. Tema farmi munad on nõutavad. Ettevõtjal on plaanis veel teinegi laut ehitada ja ta kavandab ka majoneesi ja besee tootmisega tegelema hakata. Pealegi annab ta oma blogis kanade kasvatamisest huvitatuile hüva nõu.