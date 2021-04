Esiteks, juba lapsena, kui lõpetasin kooli, teadsin kindlalt, et tahan saada arstiks ja just naistearstiks. Kuigi kõik need tingimused – ülikooli astumine, Saaremaalt tulek ja materiaalsed võimalused – olid keerulised. Oli ainult kindel soov, mis ka täitus – sain arstiks. Olen saarelt ära olnud juba 55 aastat, tulin ära kohe pärast keskkooli lõppu ja olen töötanud naistearstina. Ülikooli lõpetamise järel töötasin kolm aastat Viljandis ja hiljem, kogu järgnev aja olen töötanud Tartu naistekliinikus ja ülikooli kliinikus. Olen tegelenud sünnitusabi ja günekoloogiaga kogu elu ning arvan siiani, et armastan oma kutset ja eriala nii väga, et ei raatsi ära lõpetada vaatamata sellele, et iga on juba selline.