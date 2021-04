Muret teeb see, et külatee tehti paar aastat tagasi küll kapitaalselt korda, ent asfaltkatet see ei saanud. Statistika kinnitab, et Koki külas on kõige suurem elanikkonna juurdekasv Lümanda piirkonnas – kuus inimest. Praegu on Koki külas 37 elanikku.