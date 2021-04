JUHTKIRI ⟩ “Isemõtlejate” õigused – teiste arvelt

Loodetavasti sai pühapäeval Kuressaares WOW-keskuse Selveris müüjaid ja politseinikke provotseerinud maskivastase tähelepanunälg ja esinemisvajadus rahuldatud. Oli ju valjul häälel ärbelnud mehe eesmärk see, et telefoniga filmitav video saaks mahlakam ning koguks tema mõttekaaslastelt sotsiaalmeedias rohkem vastukaja. Ning et taas leiaks kinnitust see, et Eestist on saamas politseiriik, kus kaitsetute tavakodanike õigusi halastamatult jalge alla trambitakse.