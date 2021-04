Sie Tolmu Mihkel jäen ühekorra veskitiiva külge kindi ja siis laskn terve süömavahe rinkiratast. Kui alla tuln, siis õegan, et tule aga jälle, ja ületsi minnes jälle karjun, et lähä aga jälle. Aga tiadjamad mehed oo kindlad, et Muhus oo oln eluilmal kaks nõukest kiiku, mis rinki köisid kut veskitiivad. Üks oln Raegmas ja teene masu Piiri all. Selle Raegma kiigu kohta oo üteldud, et köis rinki ja kiikujad rippusid, aga ikka piad ületsipidi. Ja nüid üks Muhu juurikatega ülemua mies tahaks kangest tiada, ons nõuksel jutul ikka tõepõhi kua all või aeti taale paljast poslori. Kis oo kuuln, siis võiks kirjuta muhu@parandikool.ee või moole elista 55 655 942. Ma siis annaksi sõna jälle sõnna, kust uuriti.