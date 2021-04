Eesti haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnustamine oludes, kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul pidevalt muutunud, on äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised haridustöötajad seisavad iga päev selle eest, et iga õppija areng saaks parimal viisil tuge. Nende eeskuju ja panus on tunnustamist väärt.