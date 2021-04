Möödunud aasta lõi sassi kogu ühiskonna tavapärase toimimise ning tõi töötervishoiu teemad fookusesse. Sama probleem on jätkunud sel aastal, mil suur osa majandusest on olnud lukus, kodud on muutunud kontoriteks ja koolideks. Uudised töökoha kolletest on saanud igapäevase uudisvoo osaks.

Tööinspektsioon tegi tagasivaate 2020. aastale, mis muutis meie tööturul paljutki. Paljud sektorid said tõsiselt kannatada, enim muutusi toimus majutus- ja toitlustussektoris, kus kadus lausa 4100 töökohta. Halduse ja abitegevuse valdkonnas kadus 3600 ning ehituses 2500 töökohta. Tervishoiusektorisse tuli aga juurde ligi 900 töökohta.

Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks hindasid tööandjad riske ning andsid oma parima, et nakatumisi vältida. Tuleb aga tõdeda, et “parim” on tihti suhteline mõiste, sest sellest saadakse erinevalt aru. Kontrollisime möödunud aastal aktiivselt koroonameetmete järgimist töökohtades. Nägime nii väga hästi läbimõeldud tegevusi kui ka vaid inspektori rõõmuks väljapandud desovahendeid.

Vähem tööõnnetusi

Covid-19 kontrollidest nähtub, et valdavalt on ettevõtted võtnud viiruse leviku takistamise meetmeid üha tõsisemalt. Mitmed tööandjad on töö ümber korraldanud nii, et töötajad võimalikult vähe kokku puutuksid nii tööprotsessi ajal kui ka puhkeruumides. Oleme ka kohanud ülipüüdlikke ettevõtteid, kus puhkeruum on lausa suletud, et töötajad kokku ei puutuks. Siin oleme pidanud sekkuma, sest töötajad vajavad kohta, kus tööprotsessist puhata ja ka süüa. Pole mõistlik, et töötaja einestaks oma töökohal – tootmisettevõttes võib see tähendada, et süüa tuleb tolmuses keskkonnas, kus kasutatakse kemikaale. Uus oht ei tähenda, et nn vanad töökeskkonna ohud ära kaoksid. Tolm ja kemikaalid võivad põhjustada väga tõsiseid haigusi, nii sisse hingates kui ka kohvi juues.

Mullu oli meil tööõnnetusi 14% vähem, mis tähendab, et 654 inimest eelmise aastaga võrreldes pääsesid tervisevigastusest. Surmaga lõppes mullu üheksa tööõnnetust. Oleks ilmselt meelevaldne ütelda, et aastaga on meie töökeskkond teinud suure arenguhüppe ning ohutu ja tervist hoidev töökeskkond on saanud igapäevase elu osaks nagu kätepesu. Mõju avaldab esmalt siiski see, et eriolukorra ajal piirati paljude ettevõtete tegevust, suur osa inimesi saadeti kodukontoritesse. Teisalt hakkas eriolukorra algusest kasvama töötute arv, mis tähendas, et osas sektorites tuli töö ära teha vähemate inimestega – mis tegelikult võiks justkui suurendada tööõnnetuste arvu, sest inimesed töötavad suurema pingega ja kiirustades, mis on õnnetuse juhtumise eelduseks. Küll võib arvata, et inimesed olid tööl märksa tähelepanelikumad ja hoolsamad – tööd tuleb teha targalt, ennast ja teisi hoides.

Saare maakonnas juhtus mullu 149 tööõnnetust ehk 27% vähem kui 2019. aastal. Kergeid õnnetusi oli eelmisel aastal 124 ja raskeid 25.