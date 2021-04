Üks Riigimetsa Majandamise Keskuse ülesandeid on koristada riigimetsast rämpsu, mille hoolimatud inimesed on sinna sokutanud. Leidub ju tegelasi, kes loodavad saada prügist lahti nii, et selle eest maksma ei pea. Vaevalt enam tagantjärele kindlaks tehakse, kes see prahisokutaja oli. Ja küll RMK selle laga ise ära koristada laseb. See ju nende kohustus!