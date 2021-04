Lõetsa Matsi Peeter on sündinud ja oma koolipõlveaastatel elanud küll Pärnu-Jaagupis, kuid tädi juures Muhus veetis ta tollal kõik suved. Enam kui paarkümmend aastat tagasi hakkas ta korrastama oma tädi eluaset Lõetsa külas.

Laululoominguga on isa poolt ukrainlane ja ema poolt muhulane tegelenud aastakümneid. Kontsertidel esitab Peeter, kes mängib ka mitut pilli, põhiliselt omaloomingulisi palu. Ta on ka populaarse bändi Virtuoosid liige.

Möödunud aastal esitles Peeter oma esimest plaati, peakirjaga Nimeta maal, millel 18 pala. Tänavu jõudis huvilisteni Orissaare Kuke stuudiost muhulase teine CD Kargel heledal. Sellel plaadil on kümme lugu. Esitajate hulgas on ka Eesti tuntumaid soliste Siiri Sisask.

Hariduspreemia laureaat, endine tallinlane Eda Maripuu, on Muhus elanud 33 aastat. Muhu muuseumi teadurina on ta andnud oma panuse muhulaste diasporaa uurimisel. Praegu on Edal käsil uurimistöö muhulastest, kes läinud aastasadu ja -kümneid tagasi Lääne-Eestisse elama.