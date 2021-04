Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ütles, et nädalavahetusel said pritsumehed kihutada ühelt kulupõlengult teisele ning enamik põlenguid oli inimeste põhjustatud. “Kõik tahavad tuld teha, aga lõkked läksid käest ära. Õnneks küll teatati mõistlikul ajal ning ükski põleng ei paisunud hiiglama suureks, kuid päästjatel läks ikka parajalt kiireks, et ühest kohast teise jõuda,” rääkis Lindmäe, kelle sõnul tuli tehnikat koos pritsumeestega aina ühest kohast teise suunata. Ka eilse päeva esimeses pooles tuli päästjatel kiirustada põlengule Lümandas.