Kui kalamehi kuulata ja müügiportaalide kuulutusi vaadata, on Saaremaad tabanud lausa särjehullus. Poolsada kilo värsket särjekala leiab endale ostja lausa minutitega. On ju soolatud ja kuivatatud särg tõeline delikatess. Kui nõudlus kasvab, on loomulik, et tõuseb ka kauba hind ning mullusega võrreldes on särjekilo tõesti kallim.