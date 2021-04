PIIRANGUD LEEVENEVAD ⟩ 1.–4. klassid naasevad kooli

3. maist on taas lubatud siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe. Kõiki neid tegevusi võib teha 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud lubatud ei ole. 26. aprillist on lubatud kõiki neid tegevusi läbi viia välitingimustes kuni 10-liikmelises rühmas.