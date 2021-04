ÜLESKUTSE ⟩ Teeme Ära ehk 2+2 talgupäev

“Kutsume kõiki inimesi üles korraldama 1. mail oma isiklikku talgupäeva pereringis, et ohutust tagades ja kevadtöid tehes pakkuda üksteisele hoolimist, õlatunnet ja koostegemise rõõmu. Paraku ei saa me üle ega ümber praegu riigis valitsevast keerulisest olukorrast ega riigi juhistest. Meid ühendab aga koostegemise rõõm ja teadmine, et vaatamata kõigele me teeme ära. Järgmisel aastal saame ehk koos tegutseda samamoodi nagu enne koroonaaega.

Oma talgu saab kirja panna veebilehel www.teemeara.ee. Talguna võib kirja panna ka oma koduaia koristamise ja harilikud kevadtööd, ent oleme andnud ka väikeseid suuniseid tegevusteks, mis meid ühendada võiksid.

Tänavusel talgupäeval pöörame tähelepanu looduskaitsele. Seega võiksime rajada lilleniite, ehitada putukahotelle, et elurikkust suurendada ja teha midagi ka teiste, meid ümbritsevate eluvormide heaks.

Et vähendada toiduraiskamist, võiks see, mis meil toidulaualt üle jääb, kompostiks saada. Seega kutsume inimesi üles kompostikaste valmistama. Kui meie maakonnas valmib talgupäeval 35 kompostikasti, on see ju suurepärane tulemus! Ja kui pered oma kodu juurde lilleniite rajavad, võib õige pea näha, kui palju kaunimaks see väike tegu koduümbruse muudab.

Kuna talgupäev on traditsiooniliselt olnud koristuspäev, kutsun kõiki, kes loodusesse lähevad: võtkem kaasa kindad ja kott prügi jaoks ning viigem oma retkelt kaasa rämps, mis loodusesse ei kuulu. See, et Eestimaa oleks puhas, algab ju meist endist.