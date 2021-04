Saaremaal päevas lisanduv nakatumisjuhtude arv on viimasel ajal jäänud alla kümne. Küllap ootasid paljud vanemad, et kevadvaheaja järel pääseksid lapsed järgmisest nädalast taas kooli. On küll neid õpilasi, kellele distantsõpe sobib, paljude teadmised jäävad aga kasinamaks ja lünklikumaks, kui päris koolitundides osaledes. Paraku on kooliuksed õppuritele valla alles 3. maist ning sedagi üksnes algklassilastele. See kord kehtib üle Eesti vaatamata sellele, kui kõrge või madal on konkreetse piirkonna nakatumisnäitaja.