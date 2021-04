Vanamad inimesed tiadvad reaki, et kui enne jüribed köiasse särgi väel, siis pärast juani köiasse kassukaga. Neh, annaks siis ikka, et nie riidepoed Kuresares enne juanibed ikka lahti tihasse, et suaks uied kassukad selga osta. Vanad oo selle pitka isulatsiuonis istumisega nii ehk nii pissikseks jäen ja sellekevadine ilm igatahes ähvardab küll, et juanibeks oo uut kassukat taris.