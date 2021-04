Seni on kliendid pidanud parimal juhul leppima söögikohast toidu kaasaostmisega. Seega on võimalus väliterrassil einestada ja sõbra-tuttavaga juttu puhuda suur samm normaalse elukorralduse poole.

Söögikohtade pidajate jaoks pole piirangute aeg olnud just kergete killast – ainult kaasamüügiga end vee peal hoida on ju keeruline. Õnneks ei ole riik toitlustusvaldkonna ettevõtteid päris ilma toetuseta jätnud, ent väga paljud neist siplevad väga raskes olukorras. Tahaks loota, et sügiseks ennustatud kohvikute ja restoranide pankrotilaine jääb kardetust väiksemaks.

Ilusa ilmaga on muidugi lausa lust värskes õhus aega viita. Sellele aga, et tänavunegi suvi tuleb soe ja ilus, panuseid paraku teha ei maksa. Seetõttu jääb üle pöialt hoida, et koroonasse nakatunute arv jõudsalt kahaneks ning piirangutest juba õige varsti loobuda saaks. Ning et külalised ka sel suvel Saaremaa üles leiaks.