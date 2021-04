MAA ELU ⟩ Ehtne Saaremaa on koroonast vägevam

Saarte koostöökogu projektijuht Susan Reinholm ütles, et õnneks on kauplus saanud kõik see aeg uksed avatuna hoida seitse päeva nädalas. See omakorda on lubanud Saarte koostöökogul täita seda eesmärki, milleks esinduspood ellu kutsuti – tutvustada võimalikult laia valikut Saare maakonnas tehtud tooteid, nii Auriga keskuses kohapeal kui ka e-poes pood.ehtne.ee.