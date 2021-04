2021. aasta jaanuari keskpaigast on Armin Laschet Saksamaa ühe mõjuvõimsama, konservatiivset maailmavaadet pooldava erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht. Seetõttu on ülimalt tõenäoline, et septembris toimuvatel üldvalimistel esitatakse Saksamaa kantsleri ametikohale just 60-aastane Laschet kui Kristlik-Demokraatliku Liidu ja selle sõsarpartei, Baierimaal tegutseva Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) ühiskandidaat.