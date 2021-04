Alexela plaan on pakkuda lähitulevikus üle-eestiliselt vähemalt 200 haagist nii automaattanklate kui ka tanklapoodide juures. „Varasemalt on saanud sobivat haagist rentida vaid mugavuspoodidega jaamades, aga tänu nutilahendusele saab see mugavusteenus oluliselt kättesaadavamaks ning täiesti kontaktivabaks teenuseks. Laete telefoni Alexela Haagis äpi, avate Bluetoothiga haagise luku ja sõidate. Ei mingit lepingut ega paberimajandust, vaid kõik on lahendatud äpiga,“ rääkis Valk ja märkis, et nüüdsest on haagised vaid mõne nupuvajutuse kaugusel. Renditud haagis tuleb tagastada samasse asukohta, kust see renditi.