▶ Tartu on sinu peamine tegutsemispaik praegu. On see nii, et kord siin, kord seal?

Kui minu käest küsitakse, kus ma täpselt elan, siis ütlengi, et eks ma autos elan. Tõepoolest on elu nii sattunud, et pärast kooli jäi baasiks Tartu. Olen sealt vahepeal hüpanud Tallinna ja Harjumaale ja siis ühelt poolt, Jõgevamaa kaudu, Tartusse tagasi. Täna on nii, et lapsed käivad koolis Tartus ja mu põhiline baas on seal. Liigun nende linnade vahet kogu aeg.