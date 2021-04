KRISTINA MÄGI ⟩ Kas koroonakevade järel tuleb siiski ilus turismisuvi?

Kristina Mägi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Visit Saaremaa töötab ikka eesseisva nimel – ootuses, et saabuv suvi tuleb hea. Kuigi veel nädalaid tagasi oli olukord nakatumiste seisukohast väga hull, oli ettevõtjate hinnangul tänavune kevad parem kui aasta eest. Haigestumuse näitajad on tänavu kevadel olnud küll hullemad, ent aasta tagasi oli segadust ja teadmatust väga palju. Mitte keegi ei osanud toona üldse midagi arvata või prognoosida. Praegu ollakse olukorraga rohkem kohanenud, väljavaated tunduvad paremad ja suhtumine optimistlikum kui eelmisel kevadel.

Näeme, kuidas inimesed janunevad reisimise järele – nii Eesti inimesed kui ka välismaalased.

Turismiettevõtjad on optimistid

Kõik on valmis – niipea kui võimalik, tahavad ettevõtjad oma uksed avada ja turistid tulla.

Eelmisel aastal rõõmustasime siseturismi kasvu üle. Saarlastel oli seljataga keeruline kevad, külalised soovisid tulla siinsetele inimestele oma toetust avaldama. Usun, et mingil määral tehakse seda ka tänavu – osaliselt seetõttu, et päris igale poole välisriikidesse ei saa ka eeloleval suvel minna ja nii tuleb puhkamiskohti valida Eestis.

Teateid sellest, et mõni ettevõte on kriisi tõttu oma majutus- või toitlustuskoha uksed lõplikult sulgenud, on tulnud õnneks väga vähe. Pigem on pidanud tegevuse lõpetama üksikud väikesed söögikohad. Majutusettevõtjaist ei tea ma aga praegu kedagi, kes oleks pidanud kriisi tõttu uksed sulgema.

Osa kohti on kinni pandud renoveerimiseks – selle üle saab aga ainult rõõmustada. See näitab, et ettevõtjad on siiski optimistlikud.

Keegi ei tea täpselt, milliseks tänavune turismisuvi pärast koroonakevadet kujuneb. Tõenäoliselt tahab mingi osa Eesti inimestest nii väga välismaale reisida, et teeb seda, kui vähegi võimalik. Samas loodame, et Eesti lähinaabrid tulevad Saaremaale – mullused numbrid näitasid ju, et lätlased ja leedulased külastasid meid väga aktiivselt. Usume, et sama kordub ka tänavu.

“Meie õnn on see, et seni on peamine osa meie külastajaist tulnud lähiriikidest. See annab lootust, et meie turismisektor taastub pisut kiiremini.”

Seda, kas kõik tänavu suveks planeeritud üritused ka tegelikult teoks saavad, ei tea praegu prognoosida muidugi keegi. Kalendrist seni ühtki neist maha tõmmatud ei ole. Loodame, et need toimuvad – korraldajad on selleks valmis, samuti ootab seda väga publik. Kui aga tõesti ei saa, siis ei saa.

Sellega, et praeguses olukorras sündmuste järgi oma plaane sajaprotsendiliselt teha ei tasu, on inimesed juba leppinud. Samas – kui üritused traditsioonilisel kujul toimuda ei saa, on mõnigi neist ümber mängitav mingisse muusse formaati.

Tänavuse tänavafestivali formaadi otsustame sel nädalal. Loodame muidugi väga, et see toimub siiski traditsioonilisel kujul.

Nii suurel skaalal turundust kui tänavu pole Visit Saaremaa oma ajaloo jooksul teinud vist kunagi. Tulemas on viikingiaasta kampaania, mis on suunatud eelkõige Eesti inimestele. Samuti on meil plaanis Läti ja Leedu kampaania, et agiteerida sealset rahvast meile külla tulema.

Juba möödunud aasta lõpus plaanisime teha lennukampaaniat seoses suurema lennuki liinile tulekuga, selle aga lükkasime pisut edasi, stabiilsemaid aegu ootama. Kui sobiv hetk käes, hakkame ka oma lennuliiklust rohkem propageerima.

Panustame lähiriikidele – Lätile ja Leedule

Välisturiste olen Saaremaal vahel kohanud ka praegusel keerulisel ajal, aga tõesti vähe. Küllap nad siiski tulevad. Oleme sel talvel rääkinud palju Euroopa reisikorraldajatega, kes samuti kinnitavad sealsete inimeste suurt soovi reisida. Küllap aga on nii, et mida kaugem on riik Eestist, seda kauem võtab aega, kuni turistid sealt Eestisse jõuavad.

Lätlased ja leedulased tulevad ilmselt ka tänavu, Soomest ja Skandinaaviast saabub turiste ilmselt vähem. Näitab ju praktika, et soomlased on pigem alalhoidlikud, eriti kui seal on ka valitsuse tasandilt soovitatud: ärge välismaale nii väga tormake.

Reisikorraldajad Saksamaalt on prognoosinud, et sealsed inimesed hakkavad oma lähiriikidesse reisima ilmselt juba suve esimestel kuudel. Baltikumi jõuavad nad ehk sügisest.

Seega – kaugema kandi külalisi tänavu Saaremaale ilmselt eriti ei jõua, küll aga panustame lähiriikidele. Meie õnn on see, et seni on peamine osa meie külastajaist saabunud lähiriikidest. See annab lootust, et meie turismisektor taastub pisut kiiremini.