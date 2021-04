VASTUKAJA ⟩ Lubatud kiirus suuremaks, “sebrad” teele

Siim Adamson

Ei tea, kuidas need inimesed küll enne Kuressaare kesklinnas ellu jäid, kui tavaline 40–50 km/h kiirus lubatud oli. Nüüd jaburdatakse mingi 10 km/h edasi-tagasi. Olen ise mitmeid kordi pidanud sealt läbi sõitma ja on tõesti ajuvaba seal masinat lõhkuda, sest manuaalkastiga autol on kiirust väga raske sättida.

Eriti veel, kui ei saa ühtlaselt läbi veereda. Kas ei oleks mõistlikum tõsta piirkiirust 30 kilomeetrini tunnis või siis üldse kesklinna ala sulgeda ja viisakalt ümbersõidud korraldada. Tablood küll siin mingit olukorda paremaks ei tee, vaid siis on lisaks veel üks segav faktor jälgimiseks. Niisugusel liiklusalal puudub selgus, kellel oleks õigus siis, kui “sebrata” alal inimesed diagonaalis teed ületama hakkavad ja õnnetus juhtub. Nii autojuhil kui ka jalakäijal on justkui õigustatud ootus oma eesõigusele liikumisel. Paraku peaks liikluses olema ikka konkreetne selgus.

Marje Kessel

Minule meeldisid “sebrad” – ülekäigurada kasutades vähemalt tead, et sul lastakse minna! Praegu aga “voogad” suvalises kohas üle tee, teadmata, mida autoroolis istuv inimene sel hetkel mõtleb. Ma elan vanalinnas ja käin jala. Samas olen kaassõitjana autos olnud ja saan autojuhtide murest-solvumisest väga hästi aru. Praegune süsteem on kõigi jaoks nõme.

Heigo Suuster

10 km/h on selline kiirus, mida on keeruline hoida ja kus jalakäija peab mõttetult ootama. Tihti tahaksin autojuhina jalakäijale vastu tulla ja tema eest kiiremini läbi sõita, et ta üle tee pääseks. Autot kinni pidada jalakäija üle tee laskmiseks ka ei saa – siis on mu taga sõitvate autode juhid pahased. 20 km/h ja “sebra” triibud vähemalt kolmes kohas oleks praegusest parem variant. Siis on olemas vähemalt kindlad kohad, kus jalakäija ootama ei pea, kui kolonn mööda teed “igub”.