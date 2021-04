Küll aga tuleb rallikorraldajail leida lahendus ajapikku aina kasvavale murele, et kruusateid jääb Saaremaal üha vähemaks. See, et ka maal elavad inimesed ihkavad tolmuvabu teid, on igati mõistetav. Paraku ei pruugi nende kvaliteet olla ralli jaoks piisav – õhukese mustkatte jaoks on kiiruskatsed liiga suur koormus. Üks lahendus on paigaldada teedele tugevama asfaltkattega lõigud. Siin on ka Saaremaa ralli korraldajad valmis oma panuse andma.